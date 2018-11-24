Düğün yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düğünden dönen gençlerin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Siverek-Çermik karayolu 25'inci kilometresi Sarıkaya kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan K.'nin kullandığı 63 EG 787 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sinan K. ve otomobilde bulunan Mehmet Ali Ö. ile Nusret Özpolat yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nusret Özpolat doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özpolat'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ölen gencin yakınları hastaneye gelerek sinir krizleri geçirdi. Kaza geçiren gençlerin ilçe merkezinde yakınlarının düğüne katıldıkları eve dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.