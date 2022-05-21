Düğünde uyarı yapan polise taşlı, sopalı saldırı: 3 yaralı, 10 gözaltı

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan grubu uyaran polislerle taşlı, sopalı saldırı bulunuldu. Saldırıda 3 polis yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. Sokak düğününde havaya ateş açılması ve gürültü yapıldığı şikayeti üzerine polis bölgeye giderek uyarıda bulundu. İddiaya göre, düğündeki bir grup uyarı yapan polislerle mukavemete bulundu. Daha sonra taşlı, sopalı saldırıda 3 polis yaralandı. Bölgeye giden takviye polis ekipleri, 10 kişi gözaltına aldı. Yaralanan polisler, ambulansta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.