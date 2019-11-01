Dünya ikincisi sporcu Viranşehir'de coşkuyla karşılandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Romanya'da yapılan Dünya Yıldız Kızlar Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kollarda dünya ikincisi olan Zelal Sarıoğlu memleketi Viranşehir'e coşkuyla karşılandı.

Zelal Saroğlu'nu Viranşehir'de öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Çiçekler, davul-zurna ile karşılanan Zelal, çok mutlu olduğunu söyledi. Zelal, başarısında emeği geçen tüm öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti. Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, Zelal ile gururlandıklarını ifade ederek, bu başarıların devamının geleceğini sözlerine ekledi. Zelal Sarıoğlu'nun amcası Murat Sarıoğlu ise, "Zelal'in beden eğitimi hocası Emircan hocamıza sonsuz teşekkürler. Zelal'e ailemize bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Zelal karşılamanın ardından İlçe Kaymakamı Ömer Dereci'yi ziyaret etti. Ziyarette Zelal'i tebrik eden Dereci, "Zelal Viranşehir ve Türkiye'ye bu gururu yaşattı. Kendisine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Tüm Viranşehir Eğitim camiasına ve hocalarına, kısacası emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Babasına böylesi hayırlı bir evlat yetiştirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.