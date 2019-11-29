Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları Göbeklitepe için toplandı

Cumhurbaşkanının 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi sonucunda önemi daha da artan Göbeklitepe Yerleşim Alanı'nın tanıtılması, anlaşılması ve tartışılması için düzenlenen kongreye, birçok ülkeden bilim adamı katıldı.

Kongrenin açılışına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Kültür Müdürü Aydın Aslan, Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Hançer ile Prof. Dr. Murat Demir, Fakülte Dekanları, idari amirler, yurt içi ve yurt dışından gelen akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Program açılış konuşmasını yapan Uluslararası Göbeklitepe ve Neolitik Çağ Yerleşimleri Kongre Başkanı ve Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Ekinci, “Tarih bazı şehirlerin değerlerine yapışmışcasına, sadece geçmişlerini değil aynı zamanda geleceklerini de tayin eder. Tarihsel birikim bu anlamda bu şehirlerin asalet göstergeleridir. Bu anlamda Şanlıurfa ve Harran, uygarlıkların grameri olan şehirler içerisinde yer almaktadır. Urfa, ezberleri bozan, anıtsal yapıları olan bir ilk çağ ve kadim orta çağ kentidir. Göbeklitepe ve neolitik yerleşim yerleri kongremizde sadece kentin tarihsel birikiminden bir kesiti anlatılmayacaktır. 12 bin yıl önce uygarlığın Anadolu'dan Avrupa'ya yolculuğunun bir hikayesi var. İşte kongremiz bu yolculuğun hikayesini anlatmaktadır” şeklinde konuştu.

Göbeklitepe yerleşim alanının ve kongrenin önemine değinen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu toplum, tarım ve inanç sistemine sahiplerdi. Bu düşünceden hareketle daha öncesi yaşam ve varoluş ile ilgili bilgilere ulaşma noktasında günümüze entegre edersek, evrim teorisi ile savunulan düşünceleri yeniden dizayn edebiliriz. Dolayısıyla bu kongre oldukça önemli bir kongredir. Üniversite yönetimi olarak kongrede emeği geçen herkese ve kongre paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Göbeklitepe kültürü ve Neolitik dönemi yeniden tanımlamak konulu kongre açılış konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi duayen arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, neolitik dönemle ilgili bildiklerimizin çok üzerinde bir tapınak inşası olan Göbeklitepe'yi kültür ve uygarlık tarihi içine oturtarak farklı bir açıdan göstermeye çalışacağını belirterek başladığı konuşmasında, “Göbeklitepe çok eski bir tarihte bulundu. 1995'te kazısına başlanılan Göbeklitepe ortaya çıkışından itibaren hem toplumumuzu hem de Urfa insanını heyecanlandırdı. En sonunda bu tarihi yeri duyurmayı başardık” diye konuştu. Ardından Göbeklitepe ile ilgili ayrıntılı bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Toplam 8 oturum halinde gerçekleşecek kongrede 36 konuşmacı 31 bildiri sunacak. Kongrenin açılış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Tanıtım Ofisi tarafından koordine edilen GöbeklitepeArt 2019 Uluslararası Karma sergisinin açılışı, kongreye gelen il protokolü ve davetliler tarafından gerçekleştirildi.