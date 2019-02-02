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‘Dur ihtarına uymadı', ‘Canlı bombayım' dedi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü binası önüne gelen akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 19 yaşındaki genç, canlı bomba şüphesi üzerine ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan C.B. (19), emniyetin önüne giderek ‘Ben canlı bombayım' dedi. Bu sırada polisin teslim olmasını istediği C.B., tüm ikna çabalarına rağmen teslim olmadı. Canlı bomba olduğu düşünülen C.B., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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