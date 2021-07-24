Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı

Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçan şüpheli, park halindeki iki otomobile çarpınca yakalandı. Yakalanan şahıs tekme tokat dövüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi2nde meydana geldi. H.E. (27) yönetimindeki 63 MB 0267 plakalı Hyundai marka otomobil, şüphe üzerine devriye atan polisler tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada polisin 'dur' ihtarına uymayarak, otomobiliyle kaçan şüpheli 2 kilometre uzaklıkta park halindeki iki otomobile çarpınca yakalandı. Yakalanan şahsın çevredeki esnaf tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar kameraya yansıdı. Polis otosuna konulan şüpheli emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.