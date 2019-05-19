Dursun Ali Erzincanlı şiirler ile duygulandırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Halil İbrahim Sofrası etkinliklerinin konuğu olan Dursun Ali Erzincanlı, Ramazan Sokağı'nda Şanlıurfalılarla buluştu. Erzincanlı, okuduğu şiirlerle duygusal anlara neden oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Halil İbrahim Sofrası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Dursun Ali Erzincanlı, sevenleri ile bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı programda Dursun Ali Erzincanlı'nın Hz. Muhammed (S.A.V.) ve şehitler için okuduğu şiirleri vatandaşlar gözyaşları ile dinledi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, yazar Abdurrahman Dilipak, ASKF İl Başkanı Mehmet Aktaşoğlu, Kültür Turizm Daire Başkanı Murat Müjdeci, AK Parti yönetim kadrosu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Beyazgül, Dursun Ali Erzincanlı'ya, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise yazar Abdurrahman Dilipak'a katılımlarından dolayı günün anısına plaket sundu.