'Düşük riskli' Şanlıurfa'da rehavet arttı

'Düşük risk' grubunda yer alan Şanlıurfa'da rehavet arttı. Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı.

Covid-19 risk değerlendirme haritasında 'Düşük risk' grubunda yer alan Şanlıurfa'da rehavet arttı. Kente lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar müşteri kabul etmeye başlarken, tarihi ve turistik mekanlardan Balıklıgöl de ziyaretçi akınına uğradı. Balıklıgöl'e kent merkezi ve çevre illerden gelen ziyaretçiler güzel havanın tadını çıkardı. Maske kurallarına uyulan kentte, zaman zaman sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından Şanlıurfa'da gezmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten ziyaretçiler, balıklara yem atarak bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı vatandaşlar da rehavete kapılmamak gerektiğini dile getirdi.