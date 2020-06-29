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Duvar örme kavgasında 13 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da iki komşu aile arasında çıkan bahçe duvarı örme kavgasında 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında çıkan bahçe duvarı örme kavgasında 2'si ağır 13 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Altınova kırsal Mahallesi'nde yasayan iki komşu aile arasında dün bahçe duvarı örme tartışması yaşandı. Mahallelinin araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden sona erdi.


Taraflar Birecik merkezdeki Meydan Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde karşılaştı. Burada yeniden alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 13 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri bıçakların kullanıldığı kavgayı müdahale ederek ayırırken yaralanan Murat Y., Salih A., Mustafa K., Resul K., Ali A., Mehmet S., Mehmet T., Müslüm A., Müslüm K., Kadir K., Abuzer Alper A., Savaş A. ve İsmet Y. ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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