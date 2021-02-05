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Duyarlı zabıta memuruna ödül

Şanlıurfa’da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünlerden isteyen çocukların isteklerini mahalle bakkalına giderek karşılayan zabıta memuru, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Şanlıurfa'da ele geçirilen tarihi geçmiş ürünlerden isteyen çocukların isteklerini mahalle bakkalına giderek karşılayan zabıta memuru, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.


Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde zabıta ekipleri, bir iş yerine gerçekleştirdiği denetimde son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürünü ele geçirmişti. Ele geçirilen ürünleri zabıta ekiplerinden isteyen çocukların isteğini, onları mahalle bakkalına götürerek karşılayan zabıta memuru İsmail Göz, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat tarafından ödüllendirildi.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, zabıta memuru Göz'ü kutlayarak, herkese örnek bir davranış sergilediği için kendisine teşekkür etti.

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