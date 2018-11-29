Efsane futbolcular stat açılışına geliyor

Karbel Karaköprü Belediyespor'un Pazar günü oynayacağı maçta yenilenen stadın açılışına, Türk futbolunun eski yıldızları Rüştü Reçber, Ergün Penbe ve Ahmet Dursun katılacak.

Şanlıurfa'yı TFF 3. ligde temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından yenilenen ve standartlara uygun hale getirilen Faruk Çelik Stadının açılışını gerçekleştirecek. Pazar günü Erbaaspor maçı öncesi yapılacak olan stat açılışına Türk futboluna damga vurmuş olan eski yıldız futbolcular Rüştü Reçber, Ergün Penbe ve Ahmet Dursun da katılacak. Faruk Çelik Stadındaki açılış programı saat 11.00'de başlayacak ve efsane futbolcular açılışta onur konuğu olarak yer alacak. Açılışın ardından saat 13.00'te Karbel Karaköprü Belediyespor TFF 3. lig 1. grupta 15. hafta maçında Erbaaspor ile karşılaşacak. Tüm Şanlıurfalı futbolseverleri açılışa ve maça davet eden Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ilçeye güzel bir stat kazandırdığını belirterek Karaköprü Belediyespor kulübü adına Başkan Baydilli'ye teşekkür etti. Kulüp Başkanı Aslan, "Karaköprü Belediyespor'un profesyonel lige çıkmasıyla birlikte sahamızı standartlara uygun hale getirmemiz gerekti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'nin girişimleriyle stadımız yenilendi ve ilçemize güzel bir çim saha kazandırıldı. Bu pazar günü de Türk futbolunun efsane isimleri Rüştü Reçber, Ergün Penbe ve Ahmet Dursun'un katılımıyla güzel bir açılış yapacağız. Şanlıurfalı ve Karaköprülü futbolseverleri açılışımıza ve ardından Erbaaspor ile oynayacağımız maça davet ediyorum" diye konuştu.

Karbel Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Aslan stat açılışına katılacak olan efsane futbolcuların herhangi bir ücret talep etmeden açılışa katılacaklarının altını çizerek katılımlarından dolayı teşekkür etti.