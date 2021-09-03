Eğitim yılı öncesi okul çevrelerinde denetim

Zabıta Müdürlüğü, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kesintisiz olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 6 Eylül'de başlayacak olan 2021- 2022 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir denetim başlattı. Okul çevrelerine hijyen kuralları başta olmak üzere ruhsat, son kullanma tarihleri kontrolleri gibi kapsamlı denetim yapan ekipler, iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda da bulundu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul dönemi boyunca, kantin ve okul çevrelerindeki işyerlerinde denetimin aralıksız devam edeceği kaydedildi.