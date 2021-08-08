Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS tercihlerinde bulunacak öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Tercihlerimiz Geleceğimiz' programına konuşmacı olarak katılan Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan, Şanlıurfa'da öğrenci ve aileleriyle buluştu.

Balıklıgöl Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirilen programa öğrenci ve ailelerin ilgisi yoğun olurken Eğitimci - Yazar Sıtkı Aslanhan'ın kendine özgü anlatımı ve verdiği örnekler alanda bulunan vatandaşlar tarafından dikkatle dinlendi.

”Bu tür eğitici programların sayısını artıracağız”

Programın açılış konuşmalarını yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül öğrencilere ve ailelerine hitap ederek bu tür eğitici programların artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine de değinen Başkan Beyazgül ciğerlerimizi yakan bu yangınların bir an önce söndürülerek yüreklere su serpilmesi için herkesten dua etmelerini istedi.

“ Mutlu olabileceğiniz meslekleri tercih edin”

Eğitimci - Yazar Sıtkı Aslanhan ise öğrencilere tercih yapmadan önce mutlaka bir rehber öğretmene veya okudukları okuldaki öğretmenlerine danışmaları gerektiği ve mutlu olabilecekleri meslekleri seçmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ailelere de seslenen Aslanhan “Çocukların ayaklarının üzerinde durmalarına yardımcı olmamız gerekir onlara güvenelim ve sorumluluk yükleyelim” ifadelerine yer verdi.

Balıklıgöl Amfi Tiyatro alanında yaklaşık bir saat süren programın ardından Eğitimci - Yazar Sıtkı Aslanhan alanda bulunan öğrenci ve ailelerinin sorularını tek tek dinleyerek tercihler konusunda merak ettikleri soruları cevapladı.