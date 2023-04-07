“Eğitimde Tek Yürek” projesiyle depremzede çocukların yüzü güldü

“Eğitimde Tek Yürek” projesiyle Şanlıurfa'daki depremzede öğrencilerin yüzü güldü.

“Eğitimde Tek Yürek” projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Proje çerçevesinde Ankara Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Şanlıurfa'daki kardeş okula, Ramazan kolisi, kırtasiye malzemesi, ayakkabı, elbise ve oyuncaklardan oluşan yardım kolilerini ulaştırdı. Yüzlerce kilometrelik yolu kamyonetle kat ederek Haliliye ilçesindeki Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokuluna ulaşan ekip, yardım kolilerini, depremzede çocuklara dağıtılmak üzere okul yetkililerine teslim etti. Hiç tanımadıkları arkadaşlarının gönderdikleri hediyeleri alan öğrencilerin yüzü güldü.

Kendileri gelemeyip Şanlıurfa'daki depremzede arkadaşlarına mektup gönderen öğrenciler, yüzlerde tebessüm bıraktı. Arkadaşlarının kendilerine gönderdiği mektubu okuyan öğrenciler, duygusal anlar yaşadı. Depremzede öğrenciler, Ankara'dan kendilerine hediye gönderen akranlarına teşekkür etti.

Ankara Kızılcahamam İmam Hatip Ortaokul Müdürü Oğuz Çalışkan, proje ile ilgili açıklamasında, “Buraya ‘Eğitimde Tek Yürek' projesi çerçevesinde Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'na her anlamda destek olmaya, çocuklarımıza psikososyal destek sağlamaya ve onlara ayni ve nakdi yardım yapmaya geldik. Bunun için buradayız. Çocuklarımız tabii yolumuz çok uzak illaki onları buraya getirme şansımız maalesef yok. Onlar da bu şekilde çocuklarımıza mektuplar yazdılar. Onlara içinden geçen duyguları ilettiler. İnşallah onların da yüzünde birazda olsa bir tebessüm oluşturabildilerse ne mutlu bizim çocuklarımıza, onlar da kardeş uzakta olsa biz yakınlaşıyoruz. Bundan sonra da inşallah her iki okul adına da yakınlaşmaya devam edeceğiz. Kırtasiye yardımı, kıyafet yardımı, ayakkabı yardımı, oyuncak ve minimum ihtiyaç malzemeleri çocuklarımıza hibe olarak getirilmiştir” ifadelerini kullandı.