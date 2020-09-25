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Eğitimlerini tamamlayan motorize ekipler törenle göreve başladı

Şanlıurfa’da Motosikletli Polis Timler Amirliğinde eğitimlerini tamamlayan 33 polis memuru düzenlenen törenle göreve başladı.

Şanlıurfa'da Motosikletli Polis Timler Amirliğinde eğitimlerini tamamlayan 33 polis memuru düzenlenen törenle göreve başladı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görev yapacak 33 polis memuru eğitimlerini tamamladı. Polis memurları için Motosikletli Polis Timler Amirliğinde bir tören düzenlendi.


Kurban kesilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törene katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, polislere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Motorize ekiplerin üstlendikleri önemli göreve değinen Vali Erin, "Teşkilatımızın önemli bir biriminde görev yapmaya layık görüldünüz. Kursu başarıyla tamamladınız. 33 kardeşimizi inşallah bu gün bu törenden sonra peygamberler kentine, medeniyet kentinin sokaklarına göndereceğiz. Görev aşkıyla, büyük bir disiplinle Urfa'nın sokaklarının emniyeti, asayişi, vatandaşımızı, devletine bağlı olanlara güven, devletle problemi olanlara da korku salacağız. Emniyet müdürünüzle birlikte böyle hareket ettiğiniz sürece sonuna kadar yanınızdayız, sonuna kadar destek olacağız. Hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.


Vali Erin'in yanı sıra İl Emniyet Müdür Selçuk Doğuş ve birim müdürlerinin de katıldığı program, eğitimi tamamlayan polislerin motosikletlerine binmesiyle son buldu.

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