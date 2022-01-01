İhlas Haber Ajansı

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Eğlence mekanlarında yılbaşı denetimi: 7 gözaltı

Şanlıurfa’da eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde, polise mukavemette bulunan alkollü 2’si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde, polise mukavemette bulunan alkollü 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, alkol ruhsatı olmayan eğlence merkezlerinde, kaçak alkol kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, alkollü olduğu bildirilen 2'si kadın 7 kişi, polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Öte yandan, kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 kişiye para cezası kesildi.

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