Egzoz dumana dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Şanlıurfa'da “Balıkları incitme bisikletten vazgeçme” projesi kapsamında motorlu taşıtların gürültü ve egzos dumanın zararlarına dikkat çekmek için pedal çevirdiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklediği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen “Balıkları İncitme Bisikletten Vazgeçme” projesi kapsamında düzenlenecek 12 turun 10'uncusu gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Rabia Meydanı'nda toplanan bisiklet topluluğu, yol güzergahı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünden, Demokrasi Caddesi ve Balıklıgöl'e kadar pedal çevirdi.

Bisiklet turu sonrası açıklama yapan Proje Koordinatörü Mustafa Özenoğlu, “Şubat ayında başladığımız projemizde 9 turu geride bırakırken bugün onuncu turumuzu gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizi bisiklet kullanmaya özendirmek amacıyla yaptığımız bu projeye öğrencilerimiz fazlasıyla sahip çıkmaktadır. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için yerel yönetimlerimizden destek beklemekteyiz. Motorlu araçla trafiğe çıkmak yerine ulaşım aracı olarak bisikleti kullanmalıyız. Bisikleti sadece spor olarak görmemeliyiz. Bisikleti bir ulaşım aracı olarak şehrimizin gündemine taşıyabilirsek eminim ki şehrimizin havası değişecektir. Projeye “Balıkları incitme, bisikletten vazgeçme” ismini verirken kadim şehrimizin tarihi caddelerinin motorlu araç gürültüsüyle kirletilmemesi gerektiği noktasında bir farkındalık oluşturmak istedik. Şehirler bir medeniyetin yeryüzüne nakşedilmiş desenleridir. Yüzyıllar öncesinde kervanlar için yapılan at, deve ve binek hayvanlarının geçtiği tarihi caddelerimiz bugün motorlu araçların kullanımındadır. Tarih boyunca imar edilen, Peygamberler Şehri olan bu kutlu beldede tarihi şehir içerisinde kalan caddelerimizin, örneğin Sarayönü, Divanyolu caddelerinin hiç olmazsa haftada bir gün trafiğe kapatılarak bisiklet kullanımına tahsis edilmesi hususunda farkındalık oluşturmak nihai gayemizdir” diye konuştu.