Ekinci çalışmaları yerinde inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenişehir Mahallesinde alt yapısı biten caddelerde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, çalışmalar hakkında ŞUSKİ Viranşehir Müdürü Sedat Tataş'tan bilgi alarak esnaflarla bir süre sohbet etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, alt ve üst yapısıyla Mahallenin adeta şantiyeye döndüğünü belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir ile Viranşehir Belediyesinin koordineli çalışmasına vurgu yaptı. Çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Ekinci, "Söz verdiğimiz günden beri alt yapısı ve sonrasında üst yapısıyla mahalleyi adeta şantiyeye çevirdik. Hamdolsun 3 ve 12. caddelerimizin asfaltını bitirdik. İnşallah bugünden sonra da 4. caddemizin asfaltını bitirip halkımızın hizmetine açacağız. Yapılan hummalı çalışmalarla Yenişehir ve Viranşehir'in en büyük problemini ortadan kaldırmış olacağız. Büyükşehir ile omuz omuza verip işbirliği ve istişareli bir şekilde her mahallede çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir farkımız yok. Bu caddelerin hazırlanmasında ve bozulmasında her ne kadar Büyükşehir Belediyesinin payı varsa, bir o kadar da Viranşehir Belediyenin payı vardır. Bizim için Küçükşehir, Büyükşehir farkı yok. Asla da olmayacak. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.