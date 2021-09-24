Ekinci, kazı çalışmaları ile ilgili esnaf ve vatandaşlara bilgi verdi

Yenişehir mahallesinde elektrik, doğalgaz ve su yer altı çalışmalarından dolayı mağduriyet yaşayan esnafı ziyaret eden Başkan Ekinci, hem cumasını tebrik etti, hem de yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kazılardan dolayı yaşanan mağduriyetin farkında olduğunu belirten Başkan Ekinci, esnaf ve vatandaşlardan 10 ya da15 gün daha sabır göstermelerini istedi.

Bir iki hafta içerisinde kazı yapılan yerlerin kapatılmasına başlanacağını söyleyen Ekinci, kazı yapılan cadde ve sokaklara yama yapılmayacağını, mevcut olan kilitli parke taşlarının sökülüp komple asfaltlanacağını kaydederek, “Yapılan yatırımlar Viranşehir'in geleceği ve gelişmesi için yapılıyor. Bunları göz ardı edip, ilçenin kaderiyle oynamak istemedim. Evet, yapılan kazılardan dolayı sizler gibi bizler de sıkıntı çekiyoruz. Ben de Yenişehir'de oturuyorum. Ben de sizin gibi mağduriyet yaşıyorum. Şu ana kadar toz, duman ve kazılara fazlasıyla sabrettiniz. Allah hepinizden tek tek razı olsun. Sizden biraz daha sabretmenizi istiyorum. Kazı yapan kurumların çok az işleri kaldı. Bize 10 ya da15 güne kadar devir edecekler. Devirle birlikte hiç zaman kaybetmeden ivedilikle kazı yapılan cadde ve sokakları yama yapmadan, komple asfaltlamaya, kaldırımları da yenilemeye başlayacağız. Yaklaşık 2 ay sonra da Yenişehir'in yenilenen yüzünü hizmetinize sunacağız” diye konuştu.

Yenişehir Mahallesi esnafı ise bilgi ve ziyaretlerinden ötürü Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti.