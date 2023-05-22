Ekinci kırsalda Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kırsala çıkarma yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, hafta sonunu kırsal mahalleleri ziyaret ederek dolu dolu geçirdi. Kırsal Satıcık, Germen, Kavurga ve Sulutepe Mahallelerini ziyaret eden Ekinci, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ekinci, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AK Parti'ye verilen destekten dolayı halka teşekkür etti. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için halkın bir kez daha sandık başına gideceğini belirten Ekinci, vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermelerini talep etti. Ekinci, vatandaşları sandığa gitmeye davet ederek, “Viranşehirli hemşerilerimizden ve tüm seçmenimizden şunu rica ediyoruz. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da hep birlikte sandık başına gidelim. İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verelim, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Satıcık, Germen, Kavurga ve Sulutepe Mahallelerinin ileri gelenleri de, kendilerini ziyaret eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'ye teşekkür etti.