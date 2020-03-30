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Ekinci maske üretim atölyesini ziyaret etti

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, tulum ve maske üreten atölyeyi ziyaret etti.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, gönüllülük esasına göre belediye ve Devlet Hastanesi için tulum ve maske yapan kadınları atölyede ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ve usta öğreticilerden bilgi aldı. Ekinci, gönüllülük esasına göre fedakarlık yaparak tulum ve maske üretimine katkı veren usta öğreticilere teşekkürlerini iletti.


Ekinci, korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında belediye olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını halkın sağlığı için belediye ekiplerinin adeta seferberlik ilan ettiğini söyledi.


Üretilen tulum ve maskeler, belediye ve hastanenin dezenfekte ve temizlik işlerinde kullanılacağı belirtildi.

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