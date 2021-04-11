Ekinci, polislerle beraber ağaç dikti

Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinde polislerle birlikte ağaç dikti.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 176. Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü bahçesine ağaç dikti. Etkinliğe, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Varol, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Seyyit Mücahit Seyyid, öğrenciler ve öğretmenleri ile polis memurları katıldı.

Ağaç dikmenin önemine vurgu yapan Kuruluş Yıldönümünü yürekten kutladığını belirterek, Polis Haftası olması dolayısıyla ülkenin huzur ve güvenliğini sağlayan polislerle birlikte ağaç dikmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağaçları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Ekinci, “Uğruna şehitler verdiğimiz kutsal vatan topraklarına fidan dikmenin sevincini yaşıyoruz. Vatan toprağına yapılacak en güzel hizmetlerden birisi onu yeşille süslemektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.