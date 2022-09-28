Ekinci Viranşehir Belediyespor'a moral verdi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Belediyespor'u antrenman yaptığı sahada ziyaret ederek, sezon öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek olan Viranşehir Belediyespor, sezonun ilk maçında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Dersimspor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Yeni İlçe Stadı'nda idman yapan Viranşehir Belediyespor'u ziyaret etti. Viranşehir Belediyespor'un yaptığı antrenmanı izleyen Ekinci, Kulüp Başkanı Süleyman Çelik ve teknik heyetten takımla ilgili bilgi aldı.

Yeni sezonun hayırlı uğurlu olması için kurban kesiminin de yapıldığı ziyarette, Ekinci tarafından teknik heyet ve futbolculara baklava ikramında bulunuldu.

“Hedefimiz 3. Lig”

Yeni sezonun Viranşehir Belediyespor için hayırlı uğurlu olmasını dileyen Ekinci, “2022-2023 futbol sezonuna yeni bir kadro ile başlıyoruz. Viranşehir'imize ve tüm sporseverlere yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Bu sezon hedefimiz olan 3. Lig'i inşallah bu genç kadroyla elde edip, Viranşehir'i sporda hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik de, yeni bir kadro ile 2022-2023 futbol sezonuna başlayacaklarını belirterek, “Kazasız, belasız bir lig diliyorum. İnşallah yeni kadroyla BAL Ligi'nde başarılıp olup, Viranşehir'i sporda hak ettiği noktaya getireceğiz” ifadelerini kullandı.