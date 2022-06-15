Ekinci yangın çıkan enerji santralinde incelemelerde bulundu

Geçtiğimiz günlerde Viranşehir OSB'de enerji üretim santralinde çıkan yangında fabrikada büyük maddi hasar meydana gelmişti. Yangının ardından fabrikada incelemelerde bulunan Ekinci, fabrika sahibi ve çalışanlarının üzüntüsünü paylaşıp, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Ekinci, çıkan yangında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Ekinci, yangının çıktığı andan itibaren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir Belediyesi, İl ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin her konuda destek sağladığını, biyokütle enerji santrali olduğu için yangının kontrol altına alınmasının uzun sürdüğünü belirtti. Çıkan yangından dolayı duyduğu büyük üzüntüyü ifade eden Ekinci, işletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletip, böyle afetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu, Ekinci, “Fabrikanın tamamı yanmış ve büyük zarar görmüş durumda. Büyük geçmiş olsun. Söndürme ve soğutma aşamalarına emek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Söyleyecek söz bulamıyoruz, sözün bittiği yer. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İşletme sahipleri ise Ekinci ve yangının çıktığı ilk andan itibaren saatlerce yangını söndürme çalışmaları yürüten tüm ekiplere teşekkürlerini iletti.