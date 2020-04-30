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Ekinci yaşlılara maske dağıttı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine giderek gıda kolisi, maske ve kolonya verdi.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların evlerine giderek gıda kolisi, maske ve kolonya verdi. Uzun bir süreden beri evlerinde çıkamayan yaşlıları bir araya gelen Ekinci, Ramazan ayı nedeniyle Ramazan kolisi ve hijyen paketi yaşlılara verdi.


Yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Ekinci, “Korona virüsüne karşı tedbirlerimizi en başında aldık. İlçemiz de yapılması gereken her şeyi planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirdik Yaşlılar bizim değerimiz, mirasımız. Onların kıymetini bilmemiz lazım. Biz her zaman onların emrindeyiz. Hem ramazan vesilesi ile hayır dualarını aldık, hem de Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Korona virüs salgını ile mücadelemizi hep birlikte aldığımız tedbirlerle aşacağız" ifadelerini kullandı.

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