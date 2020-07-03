Ekinci'den ŞUSKİ'ye ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım ile, ŞUSKİ'yi ziyaret ederek, ŞUSKİ Viranşehir sorumlusu Emin Mızraklı ile görüştü. Ekinci, çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Ekinci, "Belediye ve ŞUSKİ olarak daha gayretli olup, halkımıza hizmet edeceğiz. Daha gayretli olacağız." dedi. Çalışmaların devam ettiğini ifade eden ŞUSKİ Viranşehir sorumlusu Emin Mızraklı:"Sayın Başkanımıza ziyaretleri için çok teşekkür ederiz. Ziyaretleri bizi mutlu etti. Viranşehir'de çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımız belediyemiz ile ortak sürüyor. Yapılan çalışmalar belediyemizin bilgisi dahilinde yapılıyor. İlçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.