Ekiplerin anında müdahalesi su baskınları önlendi

Şanlıurfa'da iki gündür devam eden sağanak yağmur bir çok bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Aniden bastıran yağmur Viranşehir'de de saatlerce etkisini sürdürdü. Viranşehir Belediyesi yağışın başlaması ile birlikte kritik yerlerde önlemler aldı. Rögarları temizleyen ekipler su baskınlarının önüne geçti. Yağışın başlaması ile birlikte daha önceden hazır bekletilen ekipleri sahaya gönderen Viranşehir Belediyesine ŞUSKİ ve Kara yolları ekipleri de katıldı. Tüm gün boyunca çalışan ekipleri su baskınlarını önledi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçe genelinde tedbirlerin devam edeceğini söyleyerek ŞUSKİ, karayolları ve belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Ekinci "Sağanak yağış bekliyorduk. Ekiplerimiz hazırlıklıydı. Çok şükür sorunsuz bir halde atlattık. Görevli tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkımız rahat olsun. Ekiplerimiz görevlerinin başındadır. Kriz masamız yağışlar geçene kadar 24 saat boyunca vatandaşlarımızdan gelen taleplere anında cevap veriyor" diye konuştu.

Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ragıp Yıldırım ve ŞUSKİ Viranşehir Müdürü Sedat Tataş başkanlığındaki kriz masasının yağışlar bitene kadar görev yapacağı belirtildi.