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El freni çekilmeyi unutulan otomobil işyerine girdi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri geri hareket edince bilgisayar dükkanına çarptı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri geri hareket edince bilgisayar dükkanına çarptı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Haliliye ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. El freni çekilmeden ve park halinde bırakılan 63 KF 347 plakalı otomobil, bir süre sonra geri hareket ederek, bilgisayar dükkanına çarptı. Kazada, iş yerinin camı kırılırken, hafif şekilde hasar oluşan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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