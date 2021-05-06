Elektriği kesen ekipler ile köylüler karşı karşıya geldi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen vatandaşlar ile Dedaş ekibi arasında kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ekipleri havaya ateş açarak sonlandırdı.

Ramazan ayında Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrikleri kesilen kırsal Damlasu, Aydıncık, Binekli Demirli, Yenice ve Konacık mahallesi sakinleri, ekiplerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı ihbar üzerine bölgeye giden jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Dedaş yetkililerinden yapılan açıklamada, “Denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu” denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.