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Elektrik akımına kapılan inekler telef oldu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 inek telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir ahırda bulunan 2 inek elektrik akımına kapılarak telef oldu. İneklerinin telef olduğunu sabah saatlerinde öğrendiğini belirten Mehmet Reşit Ergül, “Küçük oğlum sabah saatlerinde ahıra gidip ineklerin durumuna baktığı esnada ineklerin yerde yattığını gördü. Gelip durumu bana bildirdi. İnekleri kontrol ettiğimde telef olduklarını gördüm. Tahminimce ineklerin elektrik kontağı nedeniyle telef oldukları kanısındayım. Maddi durumum iyi değil yetkililerden ricam bana yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.

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