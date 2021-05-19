Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kuvvet santralinde çalışan bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde yaşandı. İddiaya göre Gökçayır Kuvvet Santralinde çalışan Muhammet Bayar, yüksek gerilin hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.