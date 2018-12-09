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Elektrik akımına kapılan lise öğrencisi öldü

Şanlıurfa’da tamir etmeye çalıştığı kablonun elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tamir etmeye çalıştığı kablonun elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Küçük Sergen Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Çevik (17), evinde elektrik kablolarıyla uğraştığı sırada akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çevik'in lise 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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