Elektrik tellerinden çıkan yangın kazaya neden oldu: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik tellerinden çıkan yangındaki duman nedeniyle iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Siverek-Viranşehir karayolu 25'inci kilometresi, Batı köy ve kırsal Uzuncuk Mahallesi arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle tarım arazilerinin içinden geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, tarlalarda bulunan samanlara sıçradı. Yangın nedeniyle dumanın yoğunlaştığı Siverek-Viranşehir karayolunu kullanan 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza yapan araçlardan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlardan bazıları yaralılara yardım ederken, bazıları da büyüyen ve samanlara sıçrayan yangını söndürmeye çalıştı.