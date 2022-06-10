Ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattılar

Şanlıurfa'da gençlerden oluşan iki grubun tekme tokatlı kavgası kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde yaşandı. Sokakta karşılaşan iki genç grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden gençler, tekme tokat birbirlerine saldırırken gençlerden birinin dükkânın önündeki beton parçasını alıp fırlatması dikkatlerden kaçmadı. Bir kişinin yaralandığı kavgaya olay yerine çağrılan polis ekipleri müdahale etti.

Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.