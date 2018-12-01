Karaköprü Belediyesi, Karaköprü Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği ve kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği ‘Emek ve sanat sergisi' açıldı.

Karaköprü Belediyesi sanata ve sanatçılara destek vermeye devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi ve Karaköprü Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gören kursiyerlerin eserleri Karaköprü Belediyesi, Karaköprü Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği emek ve sanat sergisinde sergilendi. Serginin açılışına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz ve davetliler katıldı. Sergideki Karaköprü Belediyesi standında Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurs gören kursiyerlerin tablo, el işi ve çalışmaları yer alırken, vatandaşlar standa ve sergilenen eserlere ilgi gösterdi.

Açılışın ardından açıklama yapan Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, Karaköprü'nün yeni bir ilçe olması nedeniyle ihtiyaçlarının olduğunu kaydederek belediyenin bu ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar yaptığını söyledi. Yıldız, “Karaköprü Belediyesi ilçedeki kütüphane açığını kapatmak için iki tane okuma evi ilçeye kazandırdı. Ayrıca sosyal faaliyetler kapsamında belediye bünyesinde çeşitli kurslar da açıldı. Karaköprü'de Halk Eğitim Merkezi yoktu ve bu eksikliği kapatmak üzere yine Karaköprü Belediye Başkanımızla çalışmalar yürüttük ver Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'ni bünyemize kattık. Bugün de buralarda kurs gören kursiyerler ve usta öğreticilerin ortaya koyduğu birbirinden güzel eserlerin sergisini açtık. Bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker de el emeği ve göz nuruyla hazırlanan sergide güzel eserler ortaya konulduğunu kaydederek emeği geçen herkesi ve kursiyerleri tebrik etti.

Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız ve protokol üyeleri Karaköprü Belediyesi standında kursiyerlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.