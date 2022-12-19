Emekliler zamanlarını sebze işiyle geçiriyor

Emekliliğin tadını hobi bahçesinde yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan hobi Bahçeleri şehir merkezinde köy hayatı yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından hem hafta içi hem de hafta sonları büyük ilgi görüyor. 65 yaş üstü vatandaşlar, şehit ve gazi aileleri ile engelli bireylere yönelik 20 dönümlük alanda kurulan bahçede kış sebzeleri için ekimler başladı. Emeklisinden, çalışanına, şehit yakınlarından engelli bireylere onlarca Şanlıurfalı fırsat buldukları her an hemen kendilerini hobi bahçelerine atıyor.

Kürek, kazma ve çapalarla bahçelerini kazıp meyve ve sebze yetiştiren emekliler, şehit yakınları, gazi yakınları ve engelsiz bireyler hafta sonlarının büyük bir bölümünü burada bahçe işleri ile geçiriyor. Mevsim normallerinin üstünde sıcak havayı fırsat bilen hobi bahçesinin sakinleri, günün büyük bir bölümünü bahçe işleri ile uğraşarak geçirdiklerini ifade ederek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.