Emniyet Müdürü Yıldırım'dan gazetecilere ziyaret

Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, iade-i ziyaretleri kapsamında ilçede yayın yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Camikebir Mahallesindeki büroda yapılan ziyarete Demirören Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Mehmet Sezgin, Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Cuma Sarı, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mevlüt Bayraktar, Sabah Gazetesi Muhabiri Lütfü Yalgı ve Siverek Haber imtiyaz sahibi Abdullah Hakan Lale katıldı.

Ziyaretin daha önce yapılacağını ve iş yoğunluğu nedeniyle bugün yapıldığını belirten Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, basının önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Özgür ve tarafsız basının önemine değinen Yıldırım, “Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan özgür ve tarafsız basın; önemli ve etkin bir denetim organı olma yönüyle, hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesi, demokrasi kültürünün gelişmesi ve sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında en önemli etkendir.” dedi.

İlçedeki gazetecilerin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Yıldırım, başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gazeteciler, Emniyet Müdürü Yıldırım'a teşekkür etti.