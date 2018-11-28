Engelli basketbol takımına saha engeli

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin engelli basketteki tek temsilcisi Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı, maçlarını yapacak bir sahası olmaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ceylanpınar Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'nın evinde yaptığı maçların oynandığı kapalı spor salonunun zemin ve diğer tadilat işlemleri nedeniyle kapalı olması takıma zor bir dönem geçirtiyor.

İlçedeki kapalı spor salonunun tadilatta olması nedeniyle takım antrenmanlarını Viranşehir'de, maçlarını ise Şanlıurfa'da oynamak zorunda kalıyor. İhaleyi alan firmanın sahayı 24 Kasım'da teslim etmesi gerektiği öne sürülürken, çalışmaların henüz bitmemesinden dolayı takım zor günler yaşamaya devam ediyor. Takım yönetimi maçlarını bu hafta sahasında oynamak için kollarını sıvayarak, eksikleri kendi imkanları ile gidermeye çalışıyor.