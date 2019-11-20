Engelli çocuğa asansör engelli

Şanlıurfa'da bir dairenin birinci katında olan ailenin engelli çocuğunun asansörü engel teşkil ettiği ileri sürülerek binada yaşayanlar tarafından asansörün birinci kattaki olan bağlantısı kesildi. Mağdur aile yetkililerden yardım bekliyor.

Merkez Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın birinci katında yaşayan ailenin engelli çocuğunun tekerlekli sandalyesinin asansörü sürterek, bozulduğu iddiasıyla bina sakinleri tarafından asansörün birinci katla olan bağlantısı kesildi. 9 yıldır kas erimesi hastalığı olan 15 yaşındaki Umut İnce'nin doğal ihtiyaçları olan dışarıda gezmesi ve okula gidebilmesi için binada yer alan asansörle kendi ihtiyacını karşılayabiliyordu. Apartman katlarında olan diğer ailelerin İnce'nin asansörü bozduğu için asansörü birinci katla olan ilişkisi kesildi. İnce son bir aydır okula gidip gelmesi için inşatta çalışan babası Mahir İnce'nin yardımıyla apartman merdivenlerinden dış kapıya kadar kucağında götürüp getiriyor. Mağdur olan ailenin sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

“Yetkililerin asansör için adım atmalarını bekliyoruz”

Çocuğunun asansörü tekerlekli sandalyeyle sürtüğü gerekçesiyle bina sakinlerinin asansörü iptal ettiğini belirten baba Mahir İnce, “Çocuğum 9 yıldır kas erime hastalığı var. Çocuğum ayakları üzerinde duramıyor. Oğlum tekerlekli sandalyeyle okula gidip geliyor. Çocuğumun hastalığının çaresi yok. Biz olmasak kendisi okula gidip gelemez, desteğe ihtiyacı var. Bende çalıştığım için sürekli izin alamıyorum. Asansör arızalandı, kendimiz tamir ettik. Binada yaşayanlar çocuğumun asansörü sürtüğü için asansörü bize vermiyorlar. Asansör tamircilerine sorduk, sürtünmeyle asansör bozulmuyor. Belediye yetkililerin apartmanda yaşayanların böyle bir hakları olmadığı ifade edildi. Engelli bir çocuk içinde böyle bir engellin konulması doğru değil. Bir aydır çocuğumu kucağımda dışarıya götürüp, getiriyorum” dedi.

“Herkesin insancıl davranması istiyorum”

Toplumsal olarak böyle bir müdahalenin yapılması doğru olmadığını dile getiren anne Emine İnce, “Bu tür hastaları böyle bir zulümün yapılması kabul edilemez. Bu yapılanlar tamamen bir işkencedir. Çocuğum zaten birtakım sorunlar yaşıyor. Toplumsal olarak böyle bir müdahalesinin yapılması tam bir işkencedir. Bu durum herkesin başına gelebilir. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Herkesin bu konuda anlayışlı olmalarını istiyoruz. Herkesin insancıl olması lazım. Yetkililerin bu işe bir el atmaları lazım. Düz giriş ev bakıyoruz, ama bulamıyoruz. Ev bulsam zaten yerimi değiştireceğim. Çocuğumu okula göndermeyeyim mi, eve mi kilitleyeyim , hiçbir komşusunun bu şekilde davranması doğru değildir. Daire sakinleri 'asansörün masraflarını sen karşıla, sen kullan' diyorlar. Asansör ortak maldır. Binada yaşayan herkes, merdiven, bahçe gibi ortak paydalarda kullanmasıdır. Asansör kişinin değildir” diye konuştu.

Engelli Umut İnce de asansörü kullanmadığı için okula gidip gelmede zorluk çektiğini belirterek, yetkililerden gerekli adımların bir an önce atılmasını istedi.