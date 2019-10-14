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Engelli Mehteran Takımı'ndan Mehmetçik'e anlamlı destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı, Barış Pınarı Harekatı’nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne moral ve destek amaçlı gösteri düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı, Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne moral ve destek amaçlı gösteri düzenledi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Şanlıurfa Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan Engelli Mehteran Takımı'ndan geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan mehteran takımı, hem kostümleriyle hem de çaldıkları marşlarla Barış Pınar Harekatı'na tam destek verdi. Vatandaşların da katılım sağladığı törende Mehmetçikler için dua edildi.

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