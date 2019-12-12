Engelli öğrencilerden lise öğrencilerine anlamlı ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçede engelli öğrencilere yönelik eğitim veren Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulundaki öğrencileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler vermişti. Anadolu Lisesi öğrencileri daha sonra, engelli okulunda gördükleri, tanışıp kaynaştıkları engelli öğrencilere duygularını yansıtan mektuplar yazdı.

Yapılan ziyaret ve yazılan mektuplara karşılık, özel eğitim öğrencileri ve öğretmenleri Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesine iadeyi ziyarette bulundu. Okul bahçesinde alkışlarla karşılanan engelli öğrenciler, yanlarında getirdikleri tatlıyı kendi elleriyle dağıttı.

Kısa sürede tanışan ve kaynaşan öğrenciler, beraber mendil kapmaca ve çeşitli oyunlar oynadı. Engelli öğrencileri okulda ve sınıfta gezdiren Anadolu Lisesi öğrencileri beraber mutlu anlar yaşadı.

Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Remziye Devebakan duygularını şöyle ifade etti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde biz onların yanına gittiğimizde, hem onlar hem biz çok sevindik. onların mutlu olduğunu görünce bizim de içimize bir sevinç girdi. Onlar ilgiye muhtaç, biz de onlara destek olmak istedik. Okullarını ziyaret ettiğimizde, okullarının ve öğretmenlerinin de çok iyi olduğunu gördük, öğretmenleri fedakarca çalışıyor ve onlara bir şeyler öğretmen derdinde olduğunu gördük. Bugünde onlar bizi ziyaret etti, güzel vakit geçirdik, biz de mutlu olduk, onlar da" dedi

Öğrencilerden Rojbin Şahinoğlu ise "Hepsi birbirinden güzel ve çok tatlı insanlar, arkadaşlarımızla birlikte okullarına gittiğimizde bazılarımızda korku ve endişe vardı, çünkü tanımıyorduk ama yanlarına gittiğimizde çok mutlu olduk, çok cana yakın insanlar olduğunu gördük. Bugün de onlar bizi ziyarete gelmişler, çok güzel anlar yaşadık" ifadelerini kulandı

Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Halil Özer, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri okulumuza bir ziyarette bulunmuşlardı. Bu gezi esnasında öğrenciler sınıflarda, bahçede beraber zaman geçirdiler, daha sonra beraber yemek yediler, gayet samimi ve sıcak bir ortam oluştu, orada iyice kaynaştılar. Daha sonra okulumuzu ziyaret eden öğrenciler, okulumuz öğrencilerine mektuplar gönderdi. Ziyaretlerinde yaşadıkları duygularını dile getirmişlerdi, mektupları okuduktan sonra biz de kendi öğrencilerimizle gelip Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesini ve öğrencilerini ziyaret ettik. öğrenciler daha da samimi oldular, pekiştiler, kardeşlik bağları güçlendi. Beraber oynadılar, güldüler ve çok eğlendiler" diye konuştu

Özel öğrencilerden Batuhan Kurbaş, ziyaretten çok memnun kaldıklarını, kendileriyle çok iyi ilgilendikleri için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenci ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çektikten sonra, engelli öğrenciler alkışlarla uğurlandı.