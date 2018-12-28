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Engelsiz Ceylanlar'dan Kaymakam Keklik'e ziyaret

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik’i ziyaret etti.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik'i ziyaret etti.


Engelsiz Ceylanlar'ı makamında kabul eden İlçe Kaymakamı Mehmet Kelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Engelsiz Ceylanlar'ın ziyaretine Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'da eşlik etti. Kaymakam Keklik, Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün basketbolda önemli işlere imza attığını, bu takımın Süper Lig'e çıkacağına inancının olduğunu ifade etti. Ceylanlar ise Kaymakam Keklik'e ziyaret için teşekkür etti. Ziyaret anısına Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol tarafından İlçe Kaymakamı Mehmet Keklik'e hediye verildi.

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