Engelsiz Ceylanlar'ın Yükselişi Sürüyor

Ligi'nin yeni haftasında rakibi Pendik Belediye Spor Kulübü'nü farklı yenmeyi başardı.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü, Bedensel Engelliler Basketbol 1. Ligi'nin yeni haftasında Pendik Belediye Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Maç başlar başlamaz oyunun hakimiyetini eline alan Engelsiz Ceylanlar adeta parkeyi rakibine dar etti. 60 dakikanın sonunda ise sahadan galibiyetle ayrılan taraf Ceylanlar oldu.

Ligi'nin yeni haftasında rakibi Pendik Belediye Spor Kulübü'nü 83-64 gibi net bir skorla yenmeyi başardı.

Ceylanpınar Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü Antrenörü Metin İdoğ, bu sene Süper Lig'e çıkma hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini ifade etti. İdoğ, “Bu hafta ligin iddialı ekiplerinden Pendik Spor Kulübü'nü yenmeyi başardık. Ben oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Hedefimiz süper lig. Bu yıl süper lige çıkabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah süper lige çıkarak Ceylanpınarlıların göğsünü kabartacağız.Ayrıca bu önemli galibiyeti bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Menderes Atilla'ya armağan ediyorum” diye konuştu.