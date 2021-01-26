ENHANCER Projesi kapsamında ilk hibe programı Şanlıurfa'da açıklandı

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin, geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla, ev sahibi topluluklara katılımına katkıda bulunmayı hedefleyen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında, ilk hibe programı Şanlıurfa'da düzenlenen törenle açıklandı.

Proje kapsamında hibe başvurusunda bulunarak fon almaya hak kazanan kurumlar, ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri ve ICMPD proje ekibi Şanlıurfa Cevahir Han'da, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç, toplantının açılışında, projeye ilişkin detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Kılıç, Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında fonlanan projenin ilk hibe programının kısa sürede sonuçlandığını bildirdi.

Kılıç, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesinin 2020 yılında başladığını, 4 yıl süreli ve Türkiye genelinde toplamda 11 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Tamer Kılıç, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay'ın dahil olduğu 11 ili kapsayan projenin ilk hibe programının “Gaziantep ve Şanlıurfa İlleri için Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe Programı” olarak belirlendiğini ifade etti.

Girişimciliğin geliştirilmesini desteklemek ve motive etmek amacıyla, bir başarı stratejisi olarak Ortak Kullanım Tesislerinin uygulamaya konulduğunu ifade eden Tamer Kılıç, “Ortak Kullanım Tesisleri, ekosistemdeki mevcut işletmelere destek sağlayacak ve potansiyel yeni girişimcileri işletmelerini geliştirmeye teşvik edecektir. Bu nedenle proje, Ortak Kullanım Tesislerini “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplumdaki Akranlarının” etkileşime girebileceği ve ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetlere erişebildiği girişimci merkezleri olarak görev yapan kritik odak noktaları olarak öngörmektedir” dedi. Toplamda 32 milyon Avro bütçenin bulunduğunu belirten Tamer Kılıç, “Amacımız, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelileri, ev sahibi topluluklarla ekonomik ve sosyal uyumuna destek sağlamaktır. Burada öncelikli çalışma alanımızı girişimcilik faaliyetleri oluşturacak. 17 milyon Avro'luk kapsamlı bir hibe programımız var. Eylül ayında hibe programını ilan ettik. Üç ay içinde değerlendirmeleri hızlıca yaptık. Ocak ayı itibari ile de sonuçlandırdık. Burada bu projelerin sözleşmesi için bir araya gelmiş durumdayız. Başvurular kapsamında Şanlıurfa'dan 4 tane belediyemiz başarılı bulundu ve hibe almaya hak kazandı” ifadelerini kullandı.

Tamer Kılıç, Şanlıurfa Büyükşehir, Viranşehir, Suruç ve Karaköprü Belediyelerin hibeden yararlanacağını, bir sonraki süreçte belediyelerin kuracağı ortak kullanım tesisleri ile çalışmaların süreceğini ifade ederek, “Bu ortak kullanım tesisleri önümüzdeki iki yıl boyunca mevcut girişimciler ve yeni kurulacak işletme sahiplerine destek sağlanacak. Burada ayrıca iş ortakları kurulmasına sebebiyet vereceğiz. Hibeye hak kazanan belediyelerimizle önümüzdeki süreçte çalışmaları tamamlayıp, Şubat ayından itibaren uygulamaya başlayacağız” dedi.

Kılıç, AB Türkiye delegasyonu ve projeye destek sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bizlere destek oldular, yön verdiler” dedi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, törendeki konuşmasında, “Öncelikle bu projenin Türkiye'ye getirilmesinde ciddi desteği olan tüm destekçilere şükranlarımızı arz ediyorum. Başta bakanlığımıza ve alt birimlerine şükranlarımızı arz ediyorum” dedi.

Bu projenin İstanbul'dan sonra en çok göç alan Şanlıurfa ve Gaziantep'te uygulamaya konmasının sevindirici bir durum olduğunu belirten Çetinkaya, “Geçmişten bugüne kadar buradaki geçici sığınmacı Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ciddi bir uğraş içindeyiz. Eskiden STK'lar mültecilere yönelik çalımalar yürütüyorlardı, son bir yıldır bölgemizde çalışma yapacak STK'lara yaptıkları çalışmalarda yüzde 50 Suriyeli, yüzde 59 Urfalı kardeşlerimize imkan sunmalarını istiyor ve destekliyoruz. Elbette Suriyeli kardeşlerimizin mağduriyetleri var ancak, ev sahibi Urfalı kardeşlerimizin de ciddi yükleri var. Bu yüzden İki tarafı da göz önünde bulunduracak çalışmaları destekliyoruz” dedi.

“Bu proje balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyor”

ENHANCER Projesinin hem Suriyeli hem de ev sahibi toplumu destekleyen bir proje olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, bundan dolayı da şükranlarını sunduğunu kaydetti.

Çetinkaya, projenin çok kısa sürede hayata geçirilmesine katkı sunan paydaşları da tek tek kutladığını belirterek, “Bu proje ile Suriyeli kardeşlerimize balık vermek yerine balık tutma öğretilecek” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de konuşmasında, “Burası Şanlıurfa, tarihin sıfır noktası, tarihin başlangıç noktası, peygamberler şehri, kadim şehir ve nüfusu en genç olan bir şehir burası. ENHANCER Projesi kapsamında düzenlenen Gaziantep ve Şanlıurfa illeri için Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe programı sözleşme programının kurumlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, söylediği gibi ‘Biz iddiaları, hedefleri ve dünyanın gidişatına dair sözü olan bir milletiz' Türkiye'nin en fazla Suriyeli barındıran şehri Şanlıurfa tarihin her döneminde mazlumlara ev sahipliği yapmıştır. Halkımızın da bu konuda şikayet yok. Onları tanrı misafir olarak kabul ettiler. Hazreti İbrahim misali onları tanrı konuk ediyoruz ancak, temennimiz de bir an önce vatanlarında huzur içinde dönmeleridir” diye konuştu.

6 Milyon Avro ek kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Başkanı Ahmet Şimşek ise konuşmasında, projeden hibe almaya hak kazanan kurumları kutlayarak, “Kazanamayan kurumlarımızın da bir sonraki çağrıda hak kazanlarını temenni ediyorum” dedi.

ENHANCEr Projesini diğer projelerden ayıran özelliklere de dikkati çeken Şimşek, “AB tarafından finanse edilen bu proje Bakanlığımızın ulusal düzeydeki politikalarına uygun bir şekilde girişimcilik eko sistemini desteklemeye yönelik olarak uyarlandı. ICMPD ile yüksek koordinasyon ve uyum projenin hızlı bir şekilde yürümesini sağlıyor. Finansman ve fonlama süreçleri başka projelerde bir ya da iki yıl alabilirken bu projede 20 gün gibi kısa bir sürede sonuçlanıyor. Projenin dinamik bir şekilde ilerlediğini ifade edebilirim. Projeye 26 milyon avro bütçe ile başladık, 6 milyon Avro ilave finansmanla desteklenmesi uygun görüldü” ifadelerine yer verdi.

Projelerin sunumu yapıldı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral'ın da kısa bir konuşma yaparak, hibeye hak kazanan kurumları kutladığı törenin sonunda, ENHANCER Projesi Hibe Bileşeni lideri Mehmet Çağlar Aydın moderatörlüğünde, hibe almaya hak kazanan Kurumlar projelerini anlatan sunum gerçekleştirdiler.

Şanlıurfa ve Gaziantep'e 2 milyon Avro

Geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ev sahibi topluluklara katılımına katkıda bulunmayı hedefleyen ve pilot uygulama olarak Gaziantep ile Şanlıurfa'da başlatılan bu hibe programı çerçevesinde, girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek ortak kullanım tesisleri oluşturma projeleri kabul edilen Şanlıurfa Büyükşehir ve Merkez Karaköprü İlçe Belediyesi ile Suruç ve Viranşehir ilçe belediyeleri, Gaziantep'teki 4 kurumla birlikte toplamda yaklaşık 2 milyon Avro'ya ulaşan hibe desteğinden faydalanacak.