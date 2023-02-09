Enkazdan ölü çıkarılan 6 kişilik Bulut ailesi gözyaşları arasında defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremde Şanlıurfa'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 6 kişilik Bulut ailesi gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz altında kalarak hayatını kaybeden aynı aileden Halil (85), eşi İslim (75), Mehmet (57), Zübeyde (50), Mehmet Şükrü (24) ve İslim Bulut (27) için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından 6 cenaze omuzlarda mezarlığa taşındı. 6 kişilik aile, gözyaşları arasında yan yana defnedildi.

Hayatını kaybedenlerden Mehmet Bulut'un emniyet bekçiliğinden emekli olduğu öğrenildi.