Esentepe'de gençler semt sahasına kavuştu

Karaköprü Belediyesi gençler için kalıcı spor yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Esentepe Mahallesinde Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin saha gezisi sırasında gençlerin kendisinden talebi üzerine yapılması için talimat verdiği sentetik çim sahanın yapımı kısa sürede tamamlandı. Seyrantepe, Atakent ve Doğukent Mahallelerinde kazandırılacak çim sahaların ardından Esentepe Mahallesinde de gençlerin isteğini kırmayan Başkan Baydilli'nin talimatıyla, kullanılmayan pazar yeri sökülerek sentetik çim sahaya çevrildi. İlçede gençler için kalıcı hizmetler yapma hedefiyle sentetik çim sahalar kazandırdıklarını söyleyen Baydilli, Esentepe Mahallesinde de gençlerin rahatlıkla futbol oynayıp spor yapacağı bir saha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Baydilli, “Esentepe Mahallemizde sabah gezilerimiz sırasında gençlerimizin bizden saha talebi oldu. Biz de gençlerimiz için kalıcı yatırımlar yapmak isteğimizle bu talebi yerine getirmeye çalıştık. Bu anlamda Esentepe Mahallemizde kullanılmayan bir pazar yeri vardı ve bunu sentetik saha olarak değerlendirmek istedik. Kısa sürede sentetik çim sahamızın yapımını tamamladık ve şu anda mahalledeki çocuklarımız oradan faydalanıyor. İki tane okulun ortasında olan bu sahamızdan öğrencilerimiz de faydalanıp çeşitli spor turnuvaları yapabilecek. Sentetik çim sahamız Esentepe Mahallemize, gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yapımı tamamlanan sentetik çim sahada top oynayan gençler taleplerini yerine getiren Baydilli'ye teşekkür ettiler.