İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dini nikahlı eşi ile kayınpederini öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dini nikahlı eşi ile kayınpederini öldüren zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bürüncek kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre evden ayrılan dini nikahlı Aynur Arslan'ı tekrar eve getirmek isteyen Halim Ç., tartıştığı eşi ile kayınpederi Hacı Arslan'I (60) vurarak öldürdü. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı Bayırözü kırsal Mahallesi'nde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan şahıs “Kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.