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Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı yakalandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayınpederini öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayınpederini öldüren katil zanlısı, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, katil zanlısının kırsalda saklandığı bilgisine ulaşan Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, o bölgede operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda katil zanlısı Halim Ç. Bayırözü Kırsal Mahallesi kırsalında ekipler tarafından yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen katil zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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