Eski hükümlü öykü yarışmasında birinci oldu

Yarışmada bölge birincisi olan Şanlıurfalı eski hükümlü Kenan Şamlıoğlu'na ödülü düzenlenen törenle verildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen törenle biriciye ödülü verildi. Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Çam, Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Akı, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve bazı meslek odaları başkanlarının da düzenlenen törende biriciliği alan öykü okundu. “Korsan Esnaf” isimli öykü büyük beğeni topladı.

Eski hükümlülerin istihdamı konusundaki olumsuz ön yargının giderilmesi konusunda farkındalık oluşturmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek adına “Karanlığı Aydınlananlar” isimli öykü yarışması düzenlendiğini hatırlatan Başsavcı Öztoprak, “Bu yarışmaya Türkiye genelinde Denetimli Serbestlik kapsamındaki tüm yükümlüler ve eski hükümlüler katıldı. Dezavantajlı grupların hayatlarındaki başarı öykülerinin, ceza infaz kurumundan salıverildikten sonra veya işlediği suç nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak kendilerine bir şans verilen yükümlülerin, kendi işini kurdukları veya iş sahibi oldukları ve sorumluluklarını yerine getirerek tekrar suça karışmamayı başarabildikleri öyküleri kitap haline getirilerek, işverenlere ulaştırılması sağlanacaktır. Bu kitaplar sayesinde işverenlerin eski hükümlü ve yükümlülere karşı olan güven duygularının artırılması ve onlara daha çok istihdam olanağı tanınmasına imkan sağlanması amaçlanmaktadır. Böyle önemli bir yarışmada bölge birincisinin Şanlıurfa'dan çıkmış olması bizleri oldukça sevindirdi. Yazdığı öyküyle bölgesinde birinci olan Kenan Şamlıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.