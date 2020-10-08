Eskiden fiyatı tereyağı ile yarışan koyun yünleri elde kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir zamanlar tereyağı ile aynı fiyata satılan koyun yününün artık alıcısı bulunmuyor.

Türkiye'nin küçükbaş hayvan yetiştirilen öenmli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz aylarında kırpılan koyun yünü alıcı bulamıyor. Bir zamanlar tereyağı ile aynı fiyatta olan yerli yün, alıcı bulunmadığından birçok hayvan yetiştiricisi tarafından yakılarak imha ediliyor.

"Koyunlar kırpılmadan yünleri satılırdı"

20 yıldır yün ticareti yapan Mehmet Koyuncu, son zamanlarda ithal ve fabrikasyon yün nedeniyle yerli yünün alıcı bulamadığını belirterek, "Eskiden halen koyunlar kırpılmadan köyleri gezer ve yünlerin kaporasını vererek satın alırdık” dedi.

Mehmet Koyuncu daha önce yün ile tereyağının aynı fiyata satıldığını hatırlatarak "Eskiden Siverek yerli koyunun yünleri çok kıymetliydi, bir kilo sade tereyağı ile bir kilo yünün fiyatı aynıydı. Şimdi sade tereyağı kilosu 100 TL, yün kilosu 2,5 TL. Yüzüne bakan olmuyor” ifadelerini kullandı.

Hazır yataklar ve ithal yün yerli yünün satışını durdurdu

Bir zamanlar satın almak için yün tüccarlarının birbiriyle yarıştığı piyasa, son zamanlarda vatandaşların hazır yatak ve ithal yüne yönelmesi sonucu durma noktasına geldi. Piyasanın canlanabilmesi için en azından bir yün fabrikası kurulması gerektiği belirten Koyuncu, ”Tek alıcı vatandaşalar, vatandaşlar da hazır yataklara yöneldiğinden piyasa otomatikman durmuş oldu. Oysa bir fabrika olsaydı ve bu yün işlenmiş olsaydı bu kadar değersiz olmazdı” dedi

Covid-19 da piyasayı etkiledi

Covid-19 nedeniyle düğünlerin yapılamadığını, bunun da piyasayı etkilediğini söyleyen Mehmet Koyuncu, ”Son birkaç aydır düğünler doğru dürüst yapılamıyor bu da piyasayı etkiledi, düğünler olduğunda her düğün için en az hazır yatak yanında misafirlerin ağırlanacağı, bir iki takım yünden yatak ve yorgan yapılırdı, düğünler olmadığından bunlarda satılamıyor” dedi

Yün tüccarı Mehmet Ali Koyuncu da, "Elyaf çeşitlerinin çıkması sonucu, sağlıklı olan koyun yününe ilginin azaldığını belirterek, hayvan besicilerinin büyük bölümünün koyunları kırpığı gibi yünü yaktığını” söyledi